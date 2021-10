No desespero, Ciro espalha fake news contra Lula sobre Prevent Senior

Usando a "lógica" do @cirogomes, por que ele não pede investigação contra Mayra Pinheiro, a "Capitã Cloroquina" que induziu sabe-se lá quantas pessoas à morte?



Será por que ela era aliada do Tasso Jereissati, padrinho político do Ciro desde que se elegeu prefeito de Fortaleza? pic.twitter.com/GGuAmgQpUM