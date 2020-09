No Dia da Amazônia, Brasil não tem nada a comemorar

No Dia da Amazônia, comemorado neste sábado (5), a bancada do PT na Câmara alertou a população sobre a degradação ambiental causada pelo governo Bolsonaro. Dados oficiais apontaram alta de 34% no desmatamento do bioma em um ano. "Salles é um ruralista e criminoso ambiental infiltrado do Ministério do Meio Ambiente", disse Erika Kokay (PT-DF). Confira mais reações edit

247 - No Dia da Amazônia, comemorado neste sábado (5), parlamentares da Bancada do PT na Câmara alertaram a população sobre o risco que o bioma corre com a política ambiental do governo Jair Bolsonaro, que insiste em negar o desmatamento e culpar indígenas e ONGs pelas queimadas.

Dados do DETER (Detecção de Desmatamento em Tempo Real) indicam que o desmatamento acumulado na Amazônia entre agosto de 2019 e julho de 2020 cresceu 34,49% em comparação ao período anterior — de agosto de 2018 a julho de 2019. Em relação à média dos últimos quatro anos, o aumento foi de 71,80%.

Segundo o coordenador do Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia (FNPDA), deputado Airton Faleiro (PT-PA), o governo Bolsonaro "tem realizado um verdadeiro desmonte da legislação, dos órgãos e das entidades socioambientais". Segundo ele, "são diários os ataques às normas e aos servidores do meio ambiente".

Mesmo com estatísticas apontando recordes de desmatamento e o Brasil sob ameaça de boicotes do exterior, Bolsonaro afirmou que o "Brasil é o país que mais preserva seu meio ambiente".

A professora Mariana Vale, chefe do departamento de Ecologia da UFRJ, lembra que, no período de 2005 a 2012, o Brasil teve uma redução expressiva, em torno de 70%, do desmatamento na Amazônia. “É um caso de sucesso e reconhecimento internacional no controle de desmatamento de uma floresta tropical”, observa.

Claudia Azevedo-Ramos, professora associada do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, atribui essa conquista a “pressões internacionais e estratégias federais de combate que envolveram ações de comando e controle, regularização fundiária e promoção de atividades econômicas sustentáveis”.

Bolsonaro e Salles são aliados de desmatadores, garimpeiros ilegais, ruralistas, caçadores e inimigos de indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas e dos servidores ambientais #AmazoniaouBolsonaro — Erika Kokay (@erikakokay) September 5, 2020

Salles é um ruralista e criminoso ambiental infiltrado do Ministério do Meio Ambiente para destruir a política socioambiental brasileira #AmazoniaouBolsonaro September 5, 2020

Em meio a incêndios criminosos,grilarem,desmatamentos e a política vergonhasa de “deixar a boiada passar”estamos perdendo nossa Amazônia.O dia da Amazônia é dia de protesto e de resistência.Não permitiremos a destruição de nossas riquezas naturais.N deixaremos a boiada passar! — Reginaldo Lopes 🇧🇷 (@ReginaldoLopes) September 5, 2020

Hoje é o dia da Amazônia, criado para chamar a atenção sobre a necessidade de preservação da maior floresta tropical do mundo. Mais do que refletir, precisamos estar alertas, pois a Amazônia corre muitos riscos em função da gestão criminosa do Governo Bolsonaro. #DiaDaAmazônia pic.twitter.com/Gh0R4FHjid — Henrique Fontana (@HenriqueFontana) September 5, 2020

🌳🐒 Hoje é o Dia da Amazônia, nossa floresta que chora todos os dias os desmontes que sofre. Precisamos efetivar ações que protejam o nosso ecossistema e nossos biomas. A mãe natureza clama por ajuda!#amazônia #biomas #animais #plantas #diadaamazônia pic.twitter.com/6b5HOrlSf3 — Pedro Uczai (@uczai) September 5, 2020

