No Dia do Meio Ambiente, MP diz que governo Bolsonaro está destruindo o país

247 - O Ministério Público Federal, por meio da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (4CCR/MPF), emitiu uma nota nesta sexta-feira (5), data em que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, em que denuncia o "crescimento vertiginoso dos danos ambientais” em função das políticas voltadas para o setor implantadas pelo governo Jair Bolsonaro.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o texto ressalta que “esses danos visíveis e em franca expansão não constituem obra do acaso; pelo contrário, são o resultado lógico e esperado de uma série de medidas e ações desconstrutivas e omissões”.

A nota destaca como pontos preocupantes o aumento do desmatamento ilegal e das queimadas em todo o país, a ocupação ilegal de terras públicas; a propagada flexibilização de normas e regramentos infralegais (citada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante reunião ministerial do dia 22 de abril), nomeações sem critérios técnicos para órgãos ambientais, além do represamento de multas ambientais, entre outros fatores.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.