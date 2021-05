No dia mundial contra homofobia, Istoé chama Bolsonaro de 'gay passivo' e ele retruca: 'não adianta tentar me cantar'

No Dia Internacional contra a Homofobia, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para atacar o colunista da Revista IstoÉ Ricardo Kertzman em função de um artigo criticando a homofobia do ex-capitão e afirmando que ele "deve ser gay ‘passivo’; só pode”. Bolsonaro retrucou no Twitter: “Não adianta tentar me cantar!" edit

247 - No Dia Internacional contra a Homofobia, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para trocar farpas com o colunista da Revista IstoÉ Ricardo Kertzman, que publicou um artigo criticando os ataques homofóbicos feitos pelo ex-capitão intitulado: “Bolsonaro, além de brocha, deve ser gay ‘passivo’; só pode”. “Não adianta tentar me cantar! Já disse que não jogo no time de vocês!”, postou Bolsonaro nas redes sociais.

No início da manhã desta segunda-feira (17), Bolsonaro disse a apoiadores que é “imbrochável”, “imorrível e incomível”. Para Kertzman, se “há algo que esconde, ou melhor, entrega, algumas preferências secretas, conscientes ou não, do amigão do Queiroz, é a quantidade e frequência com que repete piadinhas repete piadinhas velhas e infantis sobre os gays. A fixação pelo ‘rabo’, então…”.

“Uma coisa é certa: homossexual latente ou não; brocha (ou meia-bomba) ou não, o presidente da República é, no mínimo, retrógrado, preconceituoso, inconveniente e infantil. É o tiozão do churrasco. Na verdade, é um tremendo de um babaca”, finaliza o artigo.

Confira a postagem de Jair Bolsonaro sore o assunto:

Não adianta tentar me cantar! Já disse que não jogo no time de vocês! May 17, 2021

