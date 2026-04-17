Nos 30 anos do massacre em Eldorado dos Carajás, ministra afirma que reforma agrária vai avançar até o fim

247 - A ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiaveli, participou nesta sexta-feira (17) de um ato político em homenagem aos Mártires de Abril, realizado na Curva do S, em Eldorado do Carajás (PA), local onde ocorreu o massacre de trabalhadores rurais em 1996.

O evento marcou os 30 anos do episódio, quando, em 17 de abril de 1996, 21 trabalhadores rurais foram assassinados por forças da Polícia Militar durante uma marcha pacífica pela rodovia PA-150. Cerca de 1,5 mil pessoas, entre homens, mulheres, crianças e idosos, reivindicavam o direito ao acesso à terra, garantido pela Constituição Federal. A atividade integra a Jornada de Lutas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Durante o ato, Machiaveli destacou a relação histórica entre o massacre e a criação de políticas públicas voltadas à reforma agrária no país. "O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi criado em resposta ao massacre de Eldorado dos Carajás. Foi depois do massacre em 1996 que foi criado então o Ministério Extraordinário da Política Fundiária, que anos depois virou o Ministério do Desenvolvimento Agrário".

A ministra também ressaltou os esforços recentes para reconstrução das políticas voltadas à agricultura familiar. "Foi com muito trabalho que reconstruímos as políticas públicas para a agricultura familiar e a reforma agrária".

Ao mencionar a atuação da atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou: "Foi com muito trabalho que César e toda sua equipe voltaram a fazer reforma agrária nesse país".

Segundo Machiaveli, houve avanços concretos na criação de assentamentos. "São 144 assentamentos criados, 14 somente aqui na região de Marabá".

Ela reforçou ainda o compromisso do governo com a pauta agrária. "Temos um compromisso muito grande, total compromisso, vamos seguir trabalhando incansavelmente, até que todas as famílias estejam assentadas".

Na véspera, a ministra também participou de uma sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados, que reuniu autoridades e integrantes do MST em memória das vítimas do massacre. Em Brasília, o movimento promoveu ainda um ato na UnB, onde 21 árvores foram plantadas em homenagem aos mortos.

Atualmente, 61% da área rural está concentrada em cerca de 89 mil imóveis com mais de 1.000 hectares — apenas 1,4% do total de propriedades. Em contrapartida, mais de 2,5 milhões de pequenas propriedades de até 10 hectares, que representam cerca de 40% do total, ocupam somente 1,5% do território rural, evidenciando profundas desigualdades estruturais.