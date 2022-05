Nova rodada da pesquisa XP/Ipespe mostra que Lula segue à frente com 12 pontos de vantagem sobre Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Nova rodada da pesquisa Ipespe, encomendada pela XP Investimentos e divulgada nesta sexta-feira (20), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da disputa presidencial. Segundo o levantamento, Lula registra 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada, contra 32% de Jair Bolsonaro (PL). Os números são semelhantes aos registrados na segunda rodada, demonstrando uma estagnação momentânea entre os principais candidatos.

Em seguida aparecem Ciro Gomes (PDT), com 8,5%; João Doria (PSDB), com 4%; André Janones (Avante), com 2% e Simone Tebet (MDB), também com 2%. Os demais postulantes não chegaram a 1% da preferência do eleitorado.Os que se mostraram indecisos ou que dizem que irão votar em branco ou nulo somaram 8%, menor índice desde setembro do ano passado.

Ainda conforme o levantamento, Lula e Bolsonaro registraram um ponto a menos na simulação de um eventual segundo turno que na rodada anterior, com 53% e 34%, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa Ipespe ouviu mil eleitores de todo o país por telefone entre os dias 16 e 18 de maio. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95,5%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08011/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE