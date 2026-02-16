Novo diz que vai pedir inelegibilidade de Lula por desfile na Sapucaí

247 - O desfile em homenagem a Lula da escola de samba Acadêmicos de Niterói provocou a reação da oposição. O Partido Novo anunciou que pretende acionar a Justiça Eleitoral para pedir a inelegibilidade do presidente.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, lideranças oposicionistas afirmam que o evento teria configurado propaganda eleitoral antecipada com suposto uso de recursos públicos.

O Partido Novo confirmou que pretende apresentar uma ação judicial contra o presidente quando houver registro formal de candidatura.

“O desfile é uma peça de propaganda do regime Lula. Financiada com o seu dinheiro. Vamos à Justiça Eleitoral buscar a inelegibilidade”, afirmou a legenda nas redes sociais.

O presidente da sigla, Eduardo Ribeiro, detalhou o plano jurídico: “O que denunciamos ao TSE está se confirmando ao vivo. Assim que o Lula registrar sua candidatura, o Partido Novo ajuizará uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), requerendo a cassação do registro e sua inelegibilidade. A lei deve ser igual para todos.”

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho de ex-presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre o assunto. O senador classificou a situação como crime e comparou com a inelegibilidade do pai, decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo ele, Bolsonaro foi tornado inelegível por uma reunião com embaixadores e por discursar num carro de som.

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), também criticou o desfile e afirmou que a mistura entre cultura e política prejudicaria o evento.

“Quando a cultura se mistura com a política, perde a cultura. Vale também para o desfile dessa escola de samba. No caso, ainda pior, concorrendo para um grave ilícito eleitoral. Propaganda antecipada com dinheiro do pagador de impostos. Rebaixamento é o mínimo que merece”, declarou.