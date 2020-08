"Nunca vi sujeitos tão imorais", diz Jean Wyllys sobre procuradores arrependidos de voto em Bolsonaro

"Os cínicos nunca apostaram tanto na falta de memória e na estupidez hegemônicas no Brasil desde 2016", criticou o ex-deputado do PSOL sobre Deltan Dallagnol e companhia edit

247 - O ex-deputado Jean Wyllys (PSOL) criticou neste domingo, 2, os procuradores da operação Lava Jato, que demonstram estar arrependidos de terem votado em Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018.

"Os cínicos nunca apostaram tanto na falta de memória e na estupidez hegemônicas no Brasil desde 2016. Nunca vi sujeitos tão imorais! Se o inferno em que esses canalhas dizem acreditar existisse mesmo eles não mentiriam tanto nem seriam tão vis...", disse Wyllys pelo Twitter.

Segundo o colunista Guilherme Amado, da revista Época, os procuradores da chamada "República de Curitiba", que instrumentalizaram o Poder Judiciário e ajudaram a derrubar a ex-presidente Dilma Rousseff e a eleger Jair Bolsonaro, com a prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estão arrependidos do apoio ao bolsonarismo.

