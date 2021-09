Nunes Marques marca para dia 14 julgamento sobre foro de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas

O julgamento aconteceria nesta terça-feira, mas a defesa do senador solicitou o adiamento edit

247 - Presidente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Nunes Marques marcou para 14 de setembro o julgamento que definirá o foro do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) no caso das "rachadinhas".

O caso seria julgado nesta terça-feira (31), mas o relator, ministro Gilmar Mendes, encaminhou o adiamento após um pedido da defesa do senador, representada por Rodrigo Roca, que disse à Corte que não poderia comparecer à sessão.

A data do dia 14 foi indicada pelo próprio advogado.

