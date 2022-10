"O Bolsonaro é meu amigo pessoal", disse Roberto Jefferson em abril de 2020 (vídeo)

Apoie o 247

247 - Após Jair Bolsonaro (PL) tentar se afastar do aliado e ex-presidente do PTB Roberto Jefferson afirmando que “não tem um foto dele comigo” e gravar um vídeo chamando o bolsonarista de “bandido”, perfis na internet publicaram um trecho de uma entrevista em que o ex-parlamentar diz ser "amigo pessoal" do atual ocupante do Palácio do Planalto.

“O Bolsonaro é meu amigo pessoal. Guardamos isso do passado”, disse Jefferson na entrevista concedida ao jornalista Tales Faria, do UOL, no dia 27 de abril de 2020.

As declarações de Jair Bolsonaro foram feitas na esteira de repercussão do atques com tiros de fuzil e granadas feitos p-or Roberto Jefferson contra uma equipe da Polícia Federal que cumpria um mandado de prisão contra ele expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Dois agentes ficaram feridos na operação. Jefferson se entregou à PF no início da noite.

"O Bolsonaro é meu amigo pessoal" - disse Roberto Jefferson no dia 27/04/20 pic.twitter.com/eYRSOjSZ5A — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) October 23, 2022

