"O Brasil está preparado para voltar a ser um país grande", diz Lula, em Portugal

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula discursou na manhã desta segunda-feira (24) no Fórum Empresarial Portugal-Brasil no país europeu. Ele prometeu esforços para tornar o Brasil relevante no cenário internacional novamente, após os anos de isolamento do País durante o governo Jair Bolsonaro.

"O Brasil está preparado para voltar a ser um país grande, importante, atraente", disse Lula, reforçando que busca construir parcerias sólidas no exterior: "Não queremos relações hegemônicas com ninguém".

"Não queremos vender o que já esta pronto, e sim construir o que falta", disse ainda o presidente Lula, lamentando as milhares de obras paradas ao redor do País.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.