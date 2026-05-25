O desabafo de Ana Paula Renault sobre o Bolsa Família após programa sofrer ataques de Huck (vídeo)
Jornalista e ex-BBB se posicionou nas redes sociais após Luciano Huck criticar o programa
247 - A jornalista e campeã do BBB 26 Ana Paula Renault usou suas redes sociais neste domingo (24) para defender o programa Bolsa Família, que foi atacado pelo apresentador Luciano Huck durante um evento para empresários. De acordo com o global, muitos beneficiários estão acomodados no programa, engessando a economia e atrasando o país.
“O Bolsa Família talvez seja uma das políticas públicas mais mal interpretadas do Brasil. Durante anos, repetiram a ideia cruel de que o brasileiro recebe o benefício e ‘se acomoda’. Mas os dados contam outra história. Um estudo da FGV mostrou que, em dez anos, mais de 60% dos beneficiários conseguiram deixar o Bolsa Família. Entre os jovens que eram adolescentes quando recebiam o benefício, esse número passa de 70%, gente. Ou seja: os filhos do Bolsa Família, em grande parte, não continuam no Bolsa Família. E você pode pesquisar isso, viu?”
Em outro momento, Ana Paula Renault afirma que o Brasil precisa de mais proteção social e de “menos preconceito fantasiado de opinião econômica”:
“Criticar o Bolsa Família como se ele produzisse acomodação é ignorar evidência, ignorar desigualdade e, sobretudo, ignorar o Brasil real. O Brasil não precisa de menos proteção social. Precisa é de mais escola, mais emprego decente, mais qualificação, mais creche, mais oportunidade e menos preconceito fantasiado de opinião econômica.”