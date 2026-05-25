Detonado após atacar o Bolsa Família, Huck argumenta que fala foi tirada de contexto (vídeos)

247 - O apresentador Luciano Huck, da TV Globo, rebateu neste domingo (24) as críticas recebidas após suas declarações sobre o Bolsa Família. No sábado, durante um evento com empresários, Huck criticou o programa social ao afirmar que faltariam mecanismos de estímulo para que beneficiários deixem a política de transferência de renda. Ele também disse que pequenos municípios estariam economicamente dependentes do benefício.

A fala gerou forte reação nas redes sociais. Huck foi acusado de distorcer informações sobre o funcionamento do Bolsa Família, especialmente por desconsiderar a rotatividade do programa. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social apontam que mais de 2 milhões de famílias deixaram o Bolsa Família em 2025.

A saída de beneficiários ocorre principalmente por três fatores: a melhora no mercado de trabalho, com o aquecimento da economia e a criação de vagas formais; a revisão cadastral feita pelo governo para identificar irregularidades e garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa; e a chamada regra de proteção, que permite que famílias com aumento de renda pelo trabalho continuem recebendo 50% do benefício por até 12 meses.

Diante da repercussão negativa, o apresentador publicou um novo vídeo em seu perfil no Instagram. Na gravação, Huck afirmou que não é contrário a programas sociais e sustentou que sua fala foi tirada de contexto.

O apresentador também defendeu o uso da inteligência artificial como ferramenta para aperfeiçoar o Bolsa Família. Segundo ele, a tecnologia poderia ajudar a tornar o programa mais eficiente, tanto na identificação de beneficiários quanto na construção de caminhos para a inclusão produtiva das famílias atendidas.

Veja a fala que gerou reação nas redes:

Em evento para empresários, Luciano Huck reclama do programa Bolsa Família, afirmando que o benefício não ajuda as pessoas a saírem da pobreza. pic.twitter.com/93wKd0YywW — POPTime (@poptime) May 24, 2026

Veja o video de desculpas: