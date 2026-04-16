Bolsa Família alcança 18,9 milhões de beneficiários em todo o Brasil a partir desta quinta (16)

247 - Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de abril começam a ser liberados nesta quinta-feira (16), contemplando 18,9 milhões de famílias em todos os 5.571 municípios do país, segundo informações do Governo do Brasil, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O investimento total do programa neste mês é de R$ 12,79 bilhões, com valor médio de repasse de R$ 678,22 por família. O calendário de pagamentos segue o final do Número de Identificação Social (NIS) e se estende até o dia 30.

Em 173 municípios, o pagamento ocorre de forma unificada já no primeiro dia do cronograma, como medida voltada a situações de enfrentamento de desastres climáticos, incluindo secas, enchentes e inundações. Entre essas cidades estão municípios do Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe, Roraima, Minas Gerais, Amazonas, Piauí, São Paulo e Pará.

Primeira infância e benefícios adicionais

Dentro do pacote de benefícios do programa, 8,28 milhões de crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância, que prevê adicional de R$ 150 por criança. O investimento destinado a essa faixa etária soma R$ 1,17 bilhão.

Outros benefícios complementares, de R$ 50, alcançam 13,9 milhões de crianças e adolescentes entre sete e 18 anos, além de 652,8 mil gestantes e 343,9 mil nutrizes. Nesse conjunto, o aporte total supera R$ 689,6 milhões.

Público prioritário e perfil dos beneficiários

O programa também contempla grupos em situação de vulnerabilidade específica, incluindo 272,9 mil famílias com pessoas em situação de rua, 253,3 mil com indígenas, 296,6 mil com quilombolas, 3,4 mil com crianças em situação de trabalho infantil, 56,4 mil com pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão e 413,8 mil com catadores de materiais recicláveis.

O perfil dos beneficiários indica predominância feminina entre os responsáveis familiares, que somam 15,8 milhões de mulheres, equivalente a 84% do total. Entre os beneficiários, 36 milhões de pessoas são pretas ou pardas, o que corresponde a 73,3%.

A chamada Regra de Proteção permite que famílias permaneçam no Bolsa Família por até 12 meses mesmo após aumento de renda ou inserção no mercado de trabalho formal, recebendo metade do valor do benefício. Em abril, essa modalidade alcança 2,34 milhões de famílias, com investimento de R$ 856 milhões.

Distribuição regional e por estados

Na divisão regional, o Nordeste concentra o maior número de beneficiários, com 8,86 milhões de famílias e R$ 5,96 bilhões em repasses. Em seguida aparecem o Sudeste, com 5,35 milhões de famílias e R$ 3,56 bilhões, o Norte, com 2,44 milhões e R$ 1,72 bilhão, o Sul, com 1,28 milhão e R$ 858,6 milhões, e o Centro-Oeste, com 982,67 mil famílias e R$ 673,4 milhões.

Entre os estados, a Bahia lidera em número de beneficiários, com 2,36 milhões de famílias e aporte de R$ 1,57 bilhão. São Paulo aparece na sequência, com 2,22 milhões. Também superam a marca de um milhão de beneficiários Pernambuco (1,48 milhão), Minas Gerais (1,44 milhão), Rio de Janeiro (1,4 milhão), Ceará (1,35 milhão), Pará (1,26 milhão) e Maranhão (1,15 milhão).

Roraima registra o maior valor médio de repasse em abril, com R$ 741,02, seguido por Amazonas (R$ 728,74), Acre (R$ 724,50), Amapá (R$ 721,32) e Pará (R$ 700,30).