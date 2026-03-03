TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Caixa antecipa Bolsa Família e renegocia crédito a vítimas de enchente

      Banco oferece pausas em financiamentos, empréstimos e penhor

      Escombros após fortes chuvas em Juiz de Fora (MG) (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

      Agência Brasil - A Caixa Econômica Federal anunciou um pacote de medidas para apoiar moradores e empresas afetados pelas enchentes na Zona da Mata mineira. As ações incluem a antecipação do Bolsa Família e condições facilitadas de crédito e renegociação para pessoas físicas e jurídicas nas cidades em situação de emergência.

      Bolsa Família antecipado

      Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o banco vai liberar o pagamento do Bolsa Família já no primeiro dia do calendário do programa para todos os beneficiários dos municípios atingidos.

      O valor estará disponível a partir de 18 de março, medida que também valerá para abril, garantindo continuidade da proteção social às famílias impactadas.

      Habitação: pausa e renegociação

      Clientes com financiamento habitacional poderão pedir:

      •  Pausa de até seis meses nas prestações, pelo aplicativo Habitação Caixa;

      •  Incorporação das parcelas vencidas ao saldo devedor, com diluição no prazo restante do contrato;

      •  Manutenção das condições originais de juros e prazo.

      •  Todos os contratos contam com seguro obrigatório de Danos Físicos ao Imóvel (DFI) e Morte ou Invalidez Permanente (MIP).

      Centrais de atendimento para Seguro Residencial

      • Caixa Seguradora 0800-274-1000, para contratações até 14/02/2021;

      • Caixa Residencial: 0800-722-4926 (assistência) e 0800-722-4923 (sinistros), para  contratações a partir de 15/02/2021.

      Centrais de atendimento Seguro Obrigatório de morte e invalidez permanente do mutuário (MIP) e de danos físicos ao imóvel (DFI):

      •  Caixa Seguradora: 0800-274-1000 e WhatsApp 0800-749-2020, contratações até 14/02/2021;

      •  Caixa Residencial: 0800-722-4923 ou WhatsApp (11) 99506-9519, contratações a partir de 15/02/2021;

      •  Too Seguros: 0800-775-9191, WhatsApp (11) 99400-3326, ou no site da seguradora;

      •  American Life: 0800-949-8080

      •  Tokio Marine: 0800-318-6546

      Medidas para pessoas físicas

      Penhor:

      •  Dispensa automática de encargos por atraso na renovação por 90 dias;

      •  Suspensão de leilão das garantias enquanto durar o decreto de emergência.

      Empréstimo pessoal e renegociação:

      •  Pausa de até três parcelas.

      Consignado:

      •  Possibilidade de ajuste de prazo e revisão de juros, conforme contrato.

      Cesta de serviços

      •  Isenção de mensalidade por três meses, para quem não tiver outro benefício ativo.

      Condições para empresas

      Financiamentos e capital de giro:

      •  Pausa de até três meses em contratos de investimento, capital de giro e microcrédito.

      Girocaixa Fácil:

      •  Até 30 meses para amortização;

      •  Prazo pode chegar a 60 meses, conforme garantia.

      Máquinas e equipamentos:

      •  Até seis meses de carência;

      •  Até 60 meses para pagamento.

      CDB Flex ou Progressivo para micro e pequenas empresas (MPE):

      •  Flexibilização para resgate de aplicações, se não houver bloqueios.

      Crédito rural

      Pessoa física (produtor rural):

      • Prorrogação de vencimentos em caso de frustração de safra;

      • Possibilidade de novos contratos mesmo com prorrogações ativas.

      Pessoa jurídica (produtor rural): 

      •  Cooperativas e agroindústrias afetadas podem solicitar alongamento e prorrogação de prazo, mediante comprovação.

      Medidas para hospitais

      Santas Casas e hospitais filantrópicos ou não filantrópicos poderão solicitar:

      •  Pausa de até 12 meses nas prestações;

      •  Incorporação das parcelas ao final do contrato ou pagamento apenas de juros, conforme modalidade.

      Atendimento em Matias Barbosa

      Caminhão-agência da Caixa está em operação no município de Matias Barbosa;

      •  Local: Praça Central Peter H. Birkeland;

      •  Horário: 10h às 16h.

      Canais de atendimento

      •  Alô CAIXA: 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões);

      •  Aplicativos: Caixa Tem, Habitação Caixa e FGTS;

      •  Internet Banking pelo site oficial da Caixa.

      As medidas valem para municípios da Zona da Mata mineira com decreto de situação de emergência reconhecido.

      Artigos Relacionados

      Tags