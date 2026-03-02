Governo Lula cria crédito para atingidos por enchentes em MG

247 - O governo federal anunciou, nesta segunda-feira (2), a criação de uma linha de crédito voltada a empresas e comércios prejudicados pelas fortes chuvas na zona da mata de Minas Gerais. A medida foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e integra o pacote de ações emergenciais para mitigar os impactos econômicos e sociais provocados pelo desastre.

O auxílio seguirá os mesmos parâmetros adotados após a tragédia no Rio Grande do Sul, em 2024. Além do suporte às atividades empresariais, o governo também disponibilizará financiamento habitacional por meio do mecanismo de compra assistida.

Nesse modelo, proprietários interessados em vender imóveis poderão cadastrá-los junto à Caixa Econômica Federal. O banco fará a intermediação entre a oferta dessas moradias e a demanda de famílias que ficaram desabrigadas em razão das enchentes.

Rui Costa afirmou que o montante destinado à linha de crédito deverá ser inferior a R$ 1 bilhão. Os valores exatos e as condições detalhadas do programa serão divulgados ainda nesta semana, segundo a gestão federal.

As necessidades variam entre os municípios mais atingidos. Em Juiz de Fora, a principal demanda apresentada às autoridades diz respeito à reconstrução de residências destruídas pelas chuvas. Já em Ubá, os danos se concentraram sobretudo na área comercial, com impactos significativos sobre lojistas e empreendedores locais.

As precipitações que atingiram a região provocaram 71 mortes, segundo balanço oficial. No sábado (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Minas Gerais, onde realizou visita às áreas afetadas e sobrevoou os pontos mais atingidos pelo temporal.