Juiz de Fora define retorno das aulas na rede municipal para 9 de março

247 - A Prefeitura de Juiz de Fora informou que o retorno às aulas na rede municipal está marcado para o dia 9 de março. Na mesma data, as creches do município também retomarão o funcionamento.

Segundo comunicado oficial da administração municipal, as unidades de ensino e suas equipes seguem, neste momento, mobilizadas no apoio aos abrigos instalados na cidade. A atuação tem sido voltada à solidariedade e à organização das ações emergenciais, em um período que exige união de toda a comunidade.

Paralelamente, a Secretaria de Educação trabalha na preparação da volta às atividades presenciais. De acordo com a prefeitura, estão sendo organizados “com responsabilidade e atenção” todos os detalhes necessários para assegurar uma retomada segura e acolhedora para estudantes, profissionais da educação e famílias.

A administração municipal afirmou ainda que "acompanha a situação de perto e manterá a comunidade escolar informada sobre qualquer nova atualização relacionada ao calendário letivo e ao funcionamento das unidades".

Com a definição da data, a expectativa é de que a rede municipal de ensino de Juiz de Fora retome gradualmente sua rotina, após o período de mobilização social que envolveu escolas, educadores e demais servidores públicos.