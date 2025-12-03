"O dinheiro está chegando na mão do povo", diz Lula no Ceará

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quarta-feira (3), da cerimônia que marcou o início da produção de veículos elétricos da General Motors no Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte. O evento reuniu autoridades, trabalhadores e representantes da indústria para celebrar a nova etapa da montadora no país.

Durante seu discurso, Lula afirmou que o país vive um momento de avanço econômico sustentado pelo aumento da renda e pelo fortalecimento do consumo popular. “O milagre começa a acontecer. Hoje nós temos a menor inflação acumulada em quatro anos, o maior crescimento do salário mínimo, a maior massa salarial e o menor desemprego da história deste país”, declarou. Para ele, a explicação está no fluxo de renda para as camadas mais pobres: “O dinheiro está chegando na mão do povo. E quando o dinheiro chega na mão do povo, o povo compra”.

Lula também voltou a criticar a isenção de imposto de renda sobre dividendos e a cobrança sobre a participação nos lucros de trabalhadores. “O ano passado, a nossa Petrobras distribuiu 45 bilhões de reais de dividendos. Sabe quanto pagaram de imposto? Zero”, disse. “Quando um trabalhador recebe 10 mil reais de participação nos lucros, ele paga 27,5%. É justo? Não é justo”, completou.

Ao abordar sua trajetória política e os resultados econômicos recentes, o presidente lembrou o período em que esteve à frente do governo pela primeira vez. “Quando deixei a presidência, em 2010, a economia crescia 7,5% ao ano. Depois, nunca mais cresceu acima de 3%. Precisou eu, que não tenho diploma universitário, voltar a governar para que o Brasil crescesse novamente acima de 3%”, afirmou, mencionando índices recentes de 3,2% e 3,4%.

Lula dedicou parte do discurso à defesa do emprego como princípio essencial de dignidade. “Não tem nada mais sagrado. Sem emprego, a gente não é ninguém”, disse, lembrando que já passou pelo desemprego. Ele reforçou que trabalho, educação e formação profissional estruturam sua visão de país. “É por isso que sou o presidente que mais investiu em instituto federal”, afirmou.

O presidente também destacou a importância da qualificação para o mercado tecnológico e digital. “Nesse mundo totalmente desconhecido da inteligência artificial, se a gente não souber transformá-la em coisa do bem, há muita gente querendo transformá-la em coisa do mal”, observou.

No encerramento da agenda, Lula comemorou anúncios feitos no estado, como a instalação de um data center da TikTok e a entrega da nova carteira profissional de professores. “A profissão mais sagrada que a humanidade construiu é a de professor e professora”, disse, ao parabenizar trabalhadores e autoridades cearenses.