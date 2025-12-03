TikTok anuncia megainvestimento de R$ 200 bilhões para instalar centro de dados no Ceará

247 - O aplicativo TikTok, da ByteDance, anunciou um aporte superior a R$ 200 bilhões para construir um megacentro de dados no Ceará, de acordo com informações divulgadas pela Bloomberg.

Trata-se do primeiro empreendimento da companhia na América Latina e de uma das maiores iniciativas privadas em infraestrutura digital já registradas no país.Segundo a reportagem, o TikTok firmará parceria com a desenvolvedora de data centers Omnia e com a Casa dos Ventos, uma das principais fornecedoras de energia renovável do Brasil. O complexo será erguido nas proximidades do Porto do Pecém, zona estratégica no litoral cearense, com abastecimento totalmente baseado em parques eólicos.

Monica Guise, chefe de políticas públicas do TikTok Brasil, destacou a dimensão inédita da iniciativa durante evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Este é um investimento histórico para a companhia no Brasil”, afirmou. Ela também ressaltou que o projeto representa “um passo-chave que reflete o compromisso da empresa com o Brasil, um dos mercados digitais mais dinâmicos do mundo”.O Ceará tem se posicionado como um polo estratégico para grandes operações de tecnologia por reunir alta disponibilidade de energia renovável, malha elétrica interligada e infraestrutura robusta de fibra ótica.

A região do Pecém se destaca por estar próxima ao principal hub de cabos submarinos que chegam a Fortaleza, garantindo rotas mais curtas entre o Brasil, a Europa e a África — fator decisivo para empresas que dependem de baixa latência para operações de inteligência artificial.Durante entrevista a uma emissora local, mais cedo, o presidente Lula afirmou que a iniciativa deve transformar profundamente a economia regional. “Vai provocar uma revolução aqui no estado do Ceará”, declarou.

Com o anúncio, o Brasil se consolida como o país mais bem posicionado da América Latina para captar investimentos ligados à expansão global de data centers, especialmente aqueles voltados à operação de sistemas de IA que exigem grande capacidade computacional. O empreendimento deverá atrair novos negócios para a região, impulsionar cadeias produtivas de tecnologia e fortalecer o papel do país no mapa mundial da infraestrutura digital.