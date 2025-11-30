TV 247 logo
      Buscar
      Nathalia Urban por Milenna Saraiva

      Esta seção é dedicada à memória da jornalista Nathalia Urban, internacionalista e pioneira do Sul Global

      Nathalia Urban
      HOME > Sul Global

      Beijing prepara centro de computação espacial 800 km acima da Terra

      Projeto ambicioso aposta em satélites de alta capacidade para criar o primeiro data center orbital chinês

      Data center (Foto: Divulgação)

      247 - Um instituto de Pequim anunciou que vai iniciar a construção do primeiro centro de computação espacial da China, projetado para operar a cerca de 800 quilômetros acima da Terra. A informação foi publicada originalmente pelo jornal China Daily. O plano prevê o lançamento de satélites experimentais de alta performance no fim de 2025 ou início de 2026, marcando o início da criação de uma rede de data centers orbitais.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Segundo os pesquisadores responsáveis, os data centers convencionais estão próximos do limite físico de expansão, especialmente por causa do alto consumo de energia, da necessidade de áreas extensas e dos custos elevados de refrigeração. 

      No espaço, porém, os desafios mudam: há energia solar abundante e contínua, e o vácuo cósmico — com temperaturas próximas a –270 °C — permite resfriamento natural altamente eficiente, reduzindo drasticamente o gasto energético.

      Por que a China aposta na computação espacial

      A explosão da demanda por processamento, impulsionada principalmente pela inteligência artificial, pressiona data centers terrestres e amplia o impacto ambiental. A computação orbital surge como saída para essa crise energética. Com energia solar permanente e resfriamento natural, sistemas instalados em órbita podem operar de forma mais limpa e eficiente do que qualquer instalação em solo.

      A iniciativa também posiciona a China como pioneira em um setor tecnológico emergente. Embora projetos nos Estados Unidos e na Europa já tenham explorado computação espacial em menor escala, a proposta chinesa mira uma constelação de satélites capaz de funcionar como um supercomputador distribuído no espaço.

      O que já está em operação

      Em maio de 2025, a China lançou os primeiros 12 satélites de uma constelação que deve chegar a cerca de 2.800 unidades. Chamado de Constelação de Computação Três-Corpos, o sistema utiliza satélites equipados com módulos de inteligência artificial, comunicação intersatelital de altíssima velocidade — chegando a 100 gigabits por segundo — e hardware capaz de processar grandes volumes de dados diretamente na órbita terrestre.

      Quando concluída, a constelação poderá atingir níveis de computação da ordem da escala, superando o desempenho de muitos supercomputadores terrestres. Além disso, a arquitetura distribuída permitirá que dados coletados no espaço sejam processados sem retorno imediato à Terra, acelerando aplicações em sensoriamento remoto, monitoramento climático, telecomunicações e sistemas de IA.

      Uma nova fronteira tecnológica — e novos riscos

      Apesar do potencial transformador, especialistas alertam que o projeto enfrenta desafios. O custo de lançamento e manutenção de milhares de satélites é elevado, e questões como segurança de dados, governança da infraestrutura orbital e riscos de colisão com detritos espaciais ainda carecem de respostas claras. Além disso, a forte dependência de sistemas em órbita cria vulnerabilidades que não existem em centros de dados terrestres.

      O significado estratégico

      Se bem-sucedido, o projeto pode inaugurar uma nova era tecnológica: a computação espacial. A China se antecipa a uma tendência global que, segundo pesquisadores, pode redefinir onde e como a infraestrutura digital será construída nas próximas décadas. Em vez de ocupar grandes áreas e consumir quantidades gigantescas de energia em solo, os futuros data centers podem operar silenciosamente acima da atmosfera, movidos pela luz do sol e refrigerados pelo vazio do espaço.

      Artigos Relacionados

      Tags