"O mais arriscado neste momento é não fazer nada", diz Rui Costa Pimenta

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, criticou a falta de mobilização da esquerda para a organização de atos contra a escalada golpista de Jair Bolsonaro prevista para 7 de setembro. À TV 247, o dirigente afirmou que Bolsonaro não pode ter as ruas com facilidade para protestar contra a democracia.

“A esquerda decidiu desmobilizar o povo. Agora o Bolsonaro vai com tudo para a rua e até agora nós não conseguimos marcar os atos do 7 de setembro porque o pessoal está morrendo de medo. O que vai acontecer é que o Bolsonaro vai tomar conta das ruas no país inteiro sozinho, com PMs andando e inclusive armados. Qual é a solução? Vai chamar quem? O Tasso Jereissati para enfrentar os PMs? Não vai acontecer nada. Quem você vai chamar?”.

Questionado sobre o risco de enfrentar bolsonaristas nas ruas, que podem partir para a violência contra a militância de esquerda, Rui disse que o mais perigoso é não tomar nenhuma atitude. “O que é arriscado nesse momento é não fazer nada. Se a gente não fizer nada, deixar o Bolsonaro sozinho na rua no dia 7 de setembro, meu Deus, estamos completamente em uma situação de defensiva”.

Nesta semana, o governo João Doria decidiu que a Avenida Paulista poderia ser usada no 7 de setembro apenas pelos manifestantes bolsonaristas. O movimento Fora Bolsonaro decidiu disputar o espaço , mas depois recuou e marcou em um novo local: o Vale do Anhangabaú . No entanto, Doria proibiu a manifestação da oposição mesmo no Vale do Anhangabaú . Os movimentos sociais de esquerda mantêm a convocação.

