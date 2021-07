"O nome atual de Borba Gato é Jair Bolsonaro", diz Altman

247 - O jornalista Breno Altman chamou Jair Bolsonaro de "Borba Gato" da atualidade, uma referência a Manuel de Borba Gato (1649-1718), integrante de um movimento de bandeirantes que escravizava índios e negros no Brasil Colonial.

"O nome atual de Borba Gato é Jair Bolsonaro. Trata-se do legado da elite latifundiária e escravocrata, depois também burguesa e financeira, que liderou a formação do país e do Estado nacional, contra o povo. Bolsonaro representa essa canalha, sem disfarces. Como Borba Gato", escreveu o jornalista no Twitter.

Manifestantes incendiaram nesse sábado (24) a estátua de Borba Gato, inaugurada em 1963 e instalada na Praça Augusto Tortorelo de Araújo, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo.

PUBLICIDADE

Algumas lideranças se pronunciaram sobre a iniciativa dos participantes do protesto, como o presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros. "O que significa queimar a estátua de um assassino diante do ato de erguer uma estátua para um assassino?", escreveu ele no twitter.

O nome atual de Borba Gato é Jair Bolsonaro. Trata-se do legado da elite latifundiária e escravocrata, depois também burguesa e financeira, que liderou a formação do país e do Estado nacional, contra o povo. Bolsonaro representa essa canalha, sem disfarces. Como Borba Gato. PUBLICIDADE July 25, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.