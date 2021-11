"O povo quer picanha, cerveja e Lula presidente", diz André Constantine

“Nos governos do PT, nós vivemos a era da fartura. No governo Bolsonaro, nós vivemos a era do osso”, disse à TV 247 o ativista. Assista edit

247 - O ativista André Constantine, integrante de movimentos de favela no Rio de Janeiro, afirmou em entrevista à TV 247 que a classe trabalhadora brasileira se lembra muito bem do impacto das políticas públicas implantadas pelos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e que isso será decisivo na próxima eleição presidencial .

Os governos do PT, segundo Constantine, geraram “fartura” na mesa dos mais pobres, enquanto na gestão Jair Bolsonaro o povo é obrigado a formar fila por ossos em mercados e açougues. “É isso que o povo quer. O povo quer picanha, cerveja e Lula presidente em 2022. Nos governos Lula e Dilma, nos governos do PT, nós vivemos a era da picanha, da fartura, da geração de emprego, da distribuição de renda. No governo Bolsonaro, nós vivemos a era do osso, do avanço da carestia, do aumento da fome, da miséria, onde crianças estão desmaiando dentro da sala de aula ”.

“É óbvio que isso vai ser decisivo para a eleição no ano que vem. O povo não é burro e a classe trabalhadora quer voltar a viver esses tempos de fartura que vivemos nos governos Lula e Dilma”, concluiu.

