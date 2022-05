OAB cobra prisão de policiais que mataram Genivaldo de Jesus em "câmara de gás"

Apoie o 247

Por Guilherme Amado e Eduardo Barretto, Metrópoles - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) cobrou neste sábado (28/5) a prisão dos policiais rodoviários federais que mataram Genivaldo de Jesus na quarta-feira (25/5). O comunicado divulgado pela OAB nacional e pela OAB em Sergipe apontou “fortes indícios de tortura” na morte de Genivaldo.

“O Conselho Federal e a Seccional de Sergipe da Ordem dos Advogados do Brasil manifestam indignação pelo assassinato de Genivaldo de Jesus Santos, praticado com fortes indícios de tortura, e atuarão diretamente no caso para cobrar das autoridades as providências cabíveis, inclusive prisão cautelar dos envolvidos”, afirmou a nota, assinada pelo presidente em exercício do Conselho Federal da OAB, Rafael Horn; o presidente da OAB-SE, Danniel Costa; e o procurador-geral do Conselho Federal da OAB, Ulisses Rabaneda.

