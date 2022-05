Rio de Janeiro tem protesto contra morte de Genivaldo de Jesus e chacina na Vila Cruzeiro

Apoie o 247

247 - A Coalizão Negra Por Direitos realiza neste sábado (28), no Monumento Zumbi dos Palmares, na Praça Onze, região central da cidade do Rio de Janeiro, um protesto contra a chacina da Vila Cruzeiro - uma operação policial que matou mais de 20 pessoas na favela - e contra a execução de Genivaldo de Jesus por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe. Os policiais colocaram o homem no camburão e jogaram gás de efeito moral no interior da viatura, improvisando uma câmara de gás.

Ao jornalista Marcelo Auler, para o Brasil 247, o deputado federal Alessandro Molon (PSB) destacou a influência de Jair Bolsonaro (PL) na morte de Genivaldo. "É impensável que isso ocorra ainda no Brasil, mas, infelizmente, o presidente da República, com o péssimo exemplo que dá, incentiva esse tipo de comportamento, como se vidas negras fossem descartáveis, como se não importassem".

O deputado estadual Carlos Minc (PSB-RJ) lembrou da importância do uso de câmeras por policiais para diminuir a letalidade durante operações. "Eu aprovei há um ano a lei de câmeras nos uniformes da polícia, e há um ano ela não é cumprida. A polícia ainda não tem as câmeras. Me pergunto: se eles já tivessem câmeras, se seria deste tamanho essa chacina [na Vila Cruzeiro]".

O ator Paulo Betti afirmou que a participação no protesto é um "dever moral". "É uma questão central na vida do nosso país. Os cidadãos negros e pardos são quase 60% do povo brasileiro e são ameaçados e mortos quase diariamente. É uma questão moral, ética. Me sentiria muito mal se não mostrasse que eu reprovo isso, combato isso e quero estar junto com as pessoas que defendem essa pauta, essa luta. É revoltante".

