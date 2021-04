OAB inclui mortes por Covid-19 em lista de acusações contra Bolsonaro na PGR

247 - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) enviou, na segunda-feira (19), à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido para incluir as 381 mil mortes por Covid-19 registradas até então no Brasil na lista de acusações feitas pela entidade contra Jair Bolsonaro, alvo de mais de cem pedidos de impeachment protocolados junto ao Congresso Nacional.

De acordo com informações publicadas pela coluna de Guilherme Amado, o OAB acusou Bolsonaro de infringir o Código Penal ao produzir "numerosas mortes e lesões corporais de natureza grave por negligência".

"Não há outra conclusão possível: houvesse o presidente respeitado aquelas medidas sanitárias preventivas contidas no art. 3º, incisos I, II e III, alínea d, da Lei 13.979/20, seguramente milhares de vidas teriam sido preservadas", diz o Conselho Federal da OAB.

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Fundação Getúlio Vargas (FGV), destacou que o mau gerenciamento de Bolsonaro na pandemia.

"Bolsonaro interferiu no Ministério da Saúde como nunca antes visto no período democrático", afirmou Elize Massard, professora da FGV.

