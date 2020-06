Oposição denuncia Weintraub ao governo dos Estados Unidos

Em carta ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, parlamentares do PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT e Rede pedem que o governo estadunidense esclareça as condições em que foi cedida a entrada de Abraham Weintraub nos EUA e em qual status ele permanece no país edit

247 - Seis partidos de oposição na Câmara - PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT e Rede - encaminharam nesta terça-feira (23) uma carta ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd C. Chapman, em que denunciam a entrada possivelmente irregular do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub nos Estados Unidos.

Os deputados oposicionistas relatam no documento a viagem do ex-ministro com passaporte diplomático, embora já não tivesse mais o status de membro do governo Bolsonaro, e manifestam preocupação com a possibilidade de ele ter fugido para os EUA a fim de se esquivar de processo movido pelo Supremo Tribunal Federal (Inquérito Criminal 4.871) sobre a criação e distribuição sistêmica de Fake News.

“Pedimos que a embaixada americana e o Departamento de Estado dos Estados Unidos clarifiquem as condições em que foi cedida a entrada de Weintraub nos EUA e em qual status ele permanece no país, tendo em vista que não mais representa o governo brasileiro, nem qualquer órgão internacional”, afirma a oposição.

Leia a íntegra do documento:

