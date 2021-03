Oposição protocola novo pedido de impeachment de Bolsonaro por 'ameaças à democracia'

Pedido de impeachment apresentado pelos líderes da oposição na Câmara e no Senado destaca que Jair Bolsonaro incorreu em crimes de responsabilidade após promover mudanças no Ministério da Defesa e no comando das Forças Armadas edit

247 - Os líderes da oposição na Câmara e no Senado protocolaram, nesta quarta-feira (31), um novo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. No documento, assinado pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Jean Paul Prates (PT-RN), além dos deputados Alessandro Molon (PSB-RJ), Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e Arlindo Chinaglia (PT-SP), os parlamentares destacam que Bolsonaro incorreu em crimes de responsabilidade por “ameaças à democracia” após promover mudanças no Ministério da Defesa e no comando das Forças Armadas, visando politizar a instituição militar.

Entre os crimes listados no pedido de impeachment que teriam sido cometidos por Bolsonaro com base na lei 1.079 estão o “uso das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua; subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e social; incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina; 8 - provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis”, entre outros pontos.

“O impeachment é uma necessidade, Não podemos permitir que o presidente seja um serial killer da Constituição”, disse Marcelo Freixo durante entrevista coletiva sobre assunto. Para Alessandro Molon, “é preciso investigar os crimes do presidente. Existe uma tentativa de preparar um golpe, isso está em curso”.

Os parlamentares, porém, avaliam que o novo pedido de impeachment não deverá avançar rapidamente no Congresso. “Não esperamos muito a curto prazo. Mas o desgaste da gestão Bolsonaro vai causar defecções. Funciona para prevenir”, disse o senador Jean Paul.

“São fatos novos e o efeito é acumulativo. Estes fatos, na medida em que forem ficando mais claros, farão perceber que isso está na raiz dos problemas mais à frente”, ressaltou Molon.

Confira o pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro feito pelos líderes da oposição.





