Oposição vai ao TCU e MP contra Pazuello por pressionar pelo uso de cloroquina em Manaus

247 - Os deputados Alexandre Padilha (PT-SP) e Marcelo Freixo (PSOL-RJ) anunciaram ações no Tribunal de Contas da União (TCU) e no Ministério Público Federal contra a atuação do Ministério da Saúde, chefiada por Eduardo Pazuello, que pressionou a cidade de Manaus a administrar cloroquina, mesmo sem eficácia compravada, no tratamento da Covid-19.

A pasta do ministro Pazuello pediu autorização para fazer uma ronda nas Unidades Básicas de Saúde para encorajar o uso das medicações. A alternativa, não utilizá-las, é tratada como "inadmissível" em documento enviado para a secretaria municipal de Saúde de Manaus.

Segundo o deputado Alexandre Padilha, que é médico e ex-ministro da Saúde, pediu que o TCU impeça o Ministério da Saúde de recomendar medicamentos sem eficácia comprovada a municípios e estados, e de fazer essas visitas para disseminar o "tratamento precoce".

"É estarrecedor que o Ministério da Saúde tenha apresentado apenas um arremedo de Plano Nacional de Vacinação, e continue empenhando recursos públicos de grande vulto para oferecer medicamentos que não possuem eficácia científica comprovada contra a Covid-19", escreve Padilha.

Já o deputado Marcelo Freixo, em declaração nas redes sociais, elencou a falta de iniciativas concretas do governo no combate à pandemia. "Em vez de providenciar agulha, seringa e calendário de vacinação, Pazuello está pressionando a prefeitura de Manaus a distribuir cloroquina e ivermectina na rede pública. Até ronda nos postos de saúde o ministro quer fazer. Vamos acionar o Ministério Público Federal", afirmou.

