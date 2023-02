Orientação para uso de linguagem neutra no governo partiu de Janja, diz jornal

Apoie o 247

247 - A coluna do Estadão informou nesta segunda-feira (6) que partiu da primeira-dama, Janja da Silva, a orientação para uso da chamada 'linguagem neutra' em eventos no Palácio do Planalto. A orientação também teria sido passada a funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A Agência Brasil, da EBC, recentemente publicou uma matéria em linguagem neutra a pedido de parlamentares defensores dessa causa, gerando controversa nas redes e em Brasília.

