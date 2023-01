Deputado bolsonarista vai à PGR contra uso de linguagem neutra na comunicação oficial do governo federal

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal José Medeiros (PL-MT) acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para impedir que canais oficias do governo federal utilizem a chamada 'linguagem neutra', após a polêmica causada pela Agência Brasil, que publicou uma matéria com termos sem gênero no último fim de semana.

Segundo o parlamentar bolsonarista, o uso da letra “e” em substantivos masculinos, como fez a agência Brasil, constitui uma agressão à língua portuguesa.

“Solicitamos medidas urgentes dos órgãos competentes para impedir o uso de linguagem dita neutra pela Agência Brasil de notícias, portal da EBC --Empresa Brasil de Comunicação que presta serviços de radiodifusão pública e gere as emissoras de rádio e televisão públicas federais--, pois ela agride a língua portuguesa abolindo os gêneros masculino e feminino, fundamental para formação da família e desenvolvimento das crianças e adolescentes em bases biológicas e não ideologizadas”, diz em trecho do documento encaminhado à PGR. (Com informações d'O Globo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.