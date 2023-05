Orlando Silva pede retirada do PL das Fake News da pauta de votação

Apoie o 247

247 - O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a retirada do PL 2630, de combate às fakes news, da pauta de votações da Câmara desta terça-feira (2).

A votação do texto no plenário principal da Casa estava prevista para ocorrer nesta terça, após um compromisso assumido por Lira no último dia 25. No entanto, Silva pediu o adiamento da discussão, pois não há garantia de que o projeto será aprovado e outros deputados solicitaram mais tempo para analisá-lo.

"Especulamos alguns caminhos alternativos para que a lei tenha algum mecanismo de fiscalização que possa se cumprir a lei", disse Silva. "Nós não tivemos tempo útil para analisar todas essas sugestões."

Lira afirmou que ouvirá os líderes sobre o pedido de Silva e que a decisão de incluir ou não o projeto na pauta é sua prerrogativa como presidente da Casa. Ele enfatizou que está sendo justo com o país e não agindo com radicalismo.

