Pai de Daniel Vorcaro tem surto em presídio de MG

247 - Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria tido um surto no presídio Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde está preso desde 14 de maio após ser alvo da Polícia Federal na Operação Compliance Zero, as informações são do Metrópoles.

Segundo a reportagem, o empresário estaria enfrentando dificuldades para se adaptar à rotina do complexo prisional, considerado o maior de Minas Gerais e marcado por problemas de superlotação.

Crise no presídio

Diagnosticado com depressão, Henrique Vorcaro teria apresentado lapsos de memória, episódios de choro e surtos intercalados por momentos de tristeza e desespero. A situação teria se agravado depois que ele recebeu a notícia de que a Polícia Federal rejeitou a delação de Daniel Vorcaro.

Henrique foi preso na 6ª fase da Operação Compliance Zero, investigação que tem o pai do banqueiro entre seus principais alvos. Ele atua no setor de infraestrutura e construção e é fundador e líder do Grupo Multipar, conglomerado com atuação em engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário.

Investigação da Polícia Federal

De acordo com a investigação da Polícia Federal, Henrique Vorcaro e Daniel Vorcaro teriam ocultado de credores e vítimas de fraudes do Banco Master ao menos R$ 2,2 bilhões, mesmo depois do início das apurações.

A PF também aponta que Henrique Vorcaro recorria aos serviços de uma milícia privada chamada “A Turma” e do grupo “Os Meninos” para intimidar desafetos, obter de forma ilícita informações sigilosas e monitorar investigações de interesse da suposta organização criminosa.