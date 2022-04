Pastor bolsonarista Valdemiro Santiago pede que 'todo os fiéis' doem R$ 100 à igreja para pagar funcionários

Apoie o 247

247 - Alegando estar em dificuldades financeiras, o pastor bolsonarista Valdemiro Santiago usou sua pregação na televisão, neste domingo (3) , para pedir dinheiro aos fiéis da Igreja Mundial, comandada por ele. De acordo com a coluna do jornalista Ricardo Feltrim, do UOL, ele pediu que todos os fiéis colaborem com R$ 100 até a próxima semana "para pagar os milhares de funcionários da igreja. O pedido foi feito após os funcionários da TV Mundial, pertencente ao pastor-empresário, ameaçarem entrar em greve devido ao atraso nos salários e benefícios.

"Eu queria fazer um chamado hoje a vocês, que acreditam na palavra de Deus que sai da minha boca. Eu quero chamar a igreja, para trazer uma cartinha no domingo (10), pra mim. E junto com a cartinha colocar uma oferta pra obra, para o pagamento dos funcionários, ajudar os (sic) milhares de funcionários da igreja", disse Valdemiro. "Mas eu quero a igreja unânime, com uma oferta de 100 reais. Mas tem que ser a igreja inteira. Se forem dez ou cem ou mil, eu não quero", completou.

