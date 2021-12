Paulinho da Força convida Alckmin para se filiar ao Solidariedade e compor chapa com Lula

"Se ele quiser, o nosso partido estará de portas abertas", afirmou o ex-opositor dos governos do PT que hoje defende a eleição de Lula edit

247 - O deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, anunciou nesta quinta-feira (9) que convidou o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) para se filiar ao partido e com vistas a ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula nas eleições de 2022.

"Convidei o Alckmin para se filiar ao Solidariedade, com o objetivo de ser candidato a vice do Lula. Se ele quiser, o nosso partido estará de portas abertas", disse Paulinho pelo Twitter, ao publicar foto junto com o ex-governador tucano.

Um dos principais adversários do PT, em especial no governo Dilma Rousseff, e apoiador do golpe de 2016, Paulinho da Força tem defendido a eleição de Lula.

O Solidariedade surgiu como opção após entraves nas negociações entre PT e PSB em São Paulo. Os peessebistas querem apoio dos petistas na eleição para o governo do estado. No entanto, em vez de fechar com Márcio França, o PT pretende lançar o ex-prefeito Fernando Haddad.

Convidei o Alckmin para se filiar ao Solidariedade, com o objetivo de ser candidato a vice do Lula. Se ele quiser, o nosso partido estará de portas abertas. pic.twitter.com/RwIunJaktS





