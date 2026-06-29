Paulo Figueiredo diz que “mulheres votam muito mal” e chama Michelle Bolsonaro de feminista

247 – O blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo voltou a gerar controvérsia ao atacar Michelle Bolsonaro (PL) e afirmar que mulheres "votam muito mal", especialmente as solteiras. As declarações foram feitas durante uma transmissão ao vivo no YouTube, realizada em 25 de junho, em meio aos esforços da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) para ampliar sua aceitação entre o eleitorado feminino.

Figueiredo criticou a ex-primeira-dama após a divulgação de um vídeo em que Michelle relata ter sido "humilhada" pelo enteado, Flávio Bolsonaro. Para o blogueiro, a manifestação pública da presidente do PL Mulher prejudica a estratégia eleitoral do senador, que busca reduzir a rejeição entre as mulheres.

Durante a transmissão, Figueiredo relacionou diretamente o desempenho eleitoral de Flávio Bolsonaro ao eleitorado feminino e ironizou Michelle Bolsonaro.

"Onde o Flávio vai pior [em pesquisas de intenção de voto] é justamente no eleitorado feminino", afirmou.

Em seguida, dirigindo-se à ex-primeira-dama, acrescentou: "Parabéns! Bela ajuda."

Além das críticas a Michelle, o blogueiro fez declarações generalizadas sobre o comportamento eleitoral das mulheres, sem apresentar qualquer estudo ou pesquisa que sustentasse suas afirmações.

"Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Podem arrancar os pentelhos das calcinhas, fazer o que quiser, principalmente as feministas, que têm mais pentelhos, mas eu quero dizer a vocês: isso é estatística", declarou, sem citar a origem da suposta estatística mencionada.

Ainda segundo a publicação, Figueiredo afirmou que a rejeição entre mulheres não seria um problema exclusivo de Flávio Bolsonaro. O empresário, que vive nos Estados Unidos e é neto do ex-presidente do regime militar João Figueiredo, argumentou que candidatos conservadores costumam enfrentar maior resistência nesse segmento do eleitorado e citou eleições presidenciais norte-americanas como exemplo.

Flávio busca reduzir rejeição entre mulheres

As declarações de Paulo Figueiredo ocorrem enquanto a pré-campanha de Flávio Bolsonaro prepara ações voltadas especificamente ao eleitorado feminino. O senador pretende lançar um programa direcionado às mulheres, com foco em empreendedorismo e combate à violência, numa tentativa de ampliar sua aceitação nesse segmento.

A estratégia é adotada em um cenário no qual pesquisas de intenção de voto apontam vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre as eleitoras.

Conforme levantamento do Datafolha divulgado em 20 de junho e citado pela reportagem, em um cenário de segundo turno Lula aparece com 52% das intenções de voto entre as mulheres, contra 37% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o quadro se inverte: o senador registra 50%, enquanto Lula soma 41%.