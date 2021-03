Paulo Pimenta: Guedes é um mentiroso compulsivo

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) usou suas redes sociais neste sábado (13) para desmascarar o ministro da Economia, Paulo Guedes, que declarou ser elogiado quando vai aos supermercados, ignorando a inflação exorbitante sobre os alimentos.

“Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Isso me recompensa mais que qualquer elogio”, disse Guedes.

Pimenta rebateu a fala de Guedes: "Com gasolina custando R$ 6,00 o litro e os alimentos subindo de preço todas as semanas, Paulo Guedes diz ir ao supermercado e ser agradecido pelas pessoas por seu desempenho no governo. Você acha que isso é verdade?"

