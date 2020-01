Paulo Teixeira nega balão de ensaio lançado por FHC e diz que Dino estará com PT em 2022

A suposta chapa Luciano Huck-Flavio Dino, lançada pelo ex-presidente FHC e pelo jornalista Ricardo Noblat, foi rechaçada nesta quinta-feira pelo deputado federal Paulo Teixeira. Segundo ele, Dino estará ao lado do PT em 2022 edit

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) garantiu em seu Twitter que o governador do Maranhão, Flávio Dino (PT-MA), disputará as eleições presidenciais em 2022 ao lado do PT.

Segundo Teixeira, Dino irá compor a chapa do PT pela presidência ao lado do ex-presidente Lula ou do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.

"Ou com Lula ou com Haddad, Flávio Dino estará na nossa chapa nas próximas eleições presidenciais", escreveu Paulo Teixeira.

Ou com Lula ou com Haddad, @FlavioDino estará na nossa chapa nas próximas eleições presidenciais.@Haddad_Fernando @LulaOficial — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) January 2, 2020

Na quarta-feira (1), o jornalista Ricardo Noblat publicou em sua coluna na Veja que Flávio Dino estaria se reunindo com o apresentador de TV Luciano Huck para preparar a chapa de ambos para 2022. Noblat disse ainda que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso "a tudo acompanha, interessado”.