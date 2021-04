Pazuello fez “o dever de casa” ao “não comprar vacinas” antes da aprovação da Anvisa, diz Bolsonaro

247 - Em uma cerimônia de entrega de cestas básicas em Belém, Pará, nesta sexta-feira (22), Jair Bolsonaro exaltou mais uma vez o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, principal alvo da CPI da Covid, principalmente pela crise de desabastecimento de oxigênio em Manaus.

Ele também admitiu, no entanto, que o governo federal demorou a adquirir doses, mas isto foi, para Bolsonaro, um ponto positivo. Segundo o ocupante do Palácio do Planalto, teria sido uma "irresponsabilidade" comprar vacinas que ainda não haviam sido autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas que já estavam sendo reconhecidas como seguras e eficazes por órgãos reguladores internacionais.

"Tirando aqueles países que produzem a vacina, o Brasil é aquele que mais vacina em números absolutos em todo o mundo. Isso é um trabalho que vem lá de trás, do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Que fez o dever de casa lá trás e não comprou (vacinas), no ano passado. Praticamente, apenas fez muitos contratos, porque precisava passar pela Anvisa. Seria uma irresponsabilidade do governo despender recursos pra algo que ninguém sabia o que era ainda porque não estava no mercado", declarou.

Bolsonaro defende Pazuello e diz: "Não comprou vacina porque dependia da Anvisa"



No Pará, o presidente voltou a defender o ex-ministro da Saúde e justificou não ter comprado vacinas: "Seria irresponsabilidade do governo usar recursos para algo que ninguém sabia o que era ainda" pic.twitter.com/lcaKtFknTP — UOL Notícias (@UOLNoticias) April 23, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.