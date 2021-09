PCO lança nota contra abusos de Doria em ato do Anhangabaú e diz que não aceita revista pela 'PM bolsonarista'

Em nota oficial assinada pela direção do PCO, o partido reforçou a afirmação de seu presidente, Rui Costa Pimenta, de que "nenhum militante do partido vai ser revistado" edit

247 - Após o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, criticar as medidas impostas pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), no ato da Campanha Fora Bolsonaro no dia 7 de setembro na capital paulista - no Vale do Anhangabaú, às 14h.

Doria anunciou a mobilização de 3,6 mil policiais militares e destacamentos especiais da polícia, assim como o revistamento de todos os manifestantes que forem com bolsas, mochilas e bolsos.

“O Partido da Causa Operária comunica ao público que não aceitará a tentativa do governador do estado de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, João Doria (PSDB), de impor a sua ditadura. Os militantes do PCO não aceitarão ser revistados por bolsonaristas em um ato pelo ‘fora Bolsonaro!’”, afirma a nota.

Abaixo a ditadura de Doria!

Fora a PM do ato da esquerda!

Depois de ter entregado a Avenida Paulista para a direita bolsonarista realizar sua manifestação no próximo 7 de setembro, mostrando sua total cumplicidade com a extrema direita;

Depois de ter tentado proibir a esquerda realizar seu ato público no mesmo dia 7 de setembro em todo o estado, passando por cima do direito de reunião e manifestação inscrito na Constituição Federal;

O governador João Doria (PSDB) anunciou, no último dia 1º, que a Polícia Militar irá revistar todos os que forem às manifestações. Essa tentativa de subordinar as manifestações à Polícia Militar é a ação de uma verdadeira ditadura, um ataque frontal ao direito de manifestação, um golpe.

O Partido da Causa Operária comunica ao público que não aceitará a tentativa do governador do estado de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, João Doria (PSDB), de impor a sua ditadura. Os militantes do PCO não aceitarão ser revistados por bolsonaristas em um ato pelo “fora Bolsonaro!”

Assim como a coordenação da Campanha Fora Bolsonaro acertadamente rejeitou a tentativa de Doria de proibir a realização do ato da esquerda no dia 7, chamamos todas organizações, militantes, sindicalistas, ativistas do movimento popular e estudantil a recusarem submeter-se à revista e repudiar a presença da PM no ato. É preciso passar por cima dessa tentativa de imposição de uma ditadura, não aceitar que o seu ato público seja organizado, dirigido ou censurado de qualquer maneira pela polícia.

Não precisamos e não aceitamos a “segurança” da PM. As organizações presentes são perfeitamente capazes de fazer a segurança dos atos e defender os participantes, ao contrário do que fará a PM bolsonarista de Doria. PM, para nós, não é segurança, é repressão!

O PCO convoca a esquerda combativa, classista e socialista a se organizar em um grande bloco vermelho, a se concentrar no Teatro Municipal às 13h, a rejeitar a provocação do aparato repressivo do Estado e dirigir-se ao local da manifestação com suas bandeiras vermelhas erguidas contra a ditadura do PSDB!

Fora a PM dos atos!

Nenhuma revista, nenhuma proibição!

Liberdade de reunião e de manifestação!

Abaixo a ditadura do PSDB em São Paulo!

Fora Doria!

Fora Bolsonaro!

Fora todos os golpistas!

São Paulo, 4 de setembro de 2021

Comissão Executiva do Comitê Central Nacional do Partido da Causa Operária