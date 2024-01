"Pedagogia da Papuda" impede novas tentativas de golpe, avaliam ministros do STF

Apoie o 247

247 - Passado um ano dos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmam que a repetição de uma tentativa de golpe semelhante em Brasília é agora praticamente impossível, graças ao que chamam de "pedagogia da Papuda", relata Valdo Cruz, do g1.

A "pedagogia da Papuda" refere-se à mensagem de que atentar contra a democracia resultará em prisão e julgamento. Após a prisão e condenação de vários golpistas, até mesmo entre os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) a avaliação é de que seus seguidores não têm mais a coragem de realizar ações semelhantes. >>> "A tentativa de golpe foi o ápice de um processo de políticos extremistas para desacreditar a democracia", diz Lula sobre o 8/1

Os detidos foram encaminhados para a penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, e a decisão de manter a Operação Lesa Pátria ativa tem como objetivo pedagógico reforçar a ideia de que envolvidos em atos golpistas não serão poupados. >>> Lesa Pátria: PF deflagra operação contra financiadores do golpismo de 8 de janeiro

Um aliado de Jair Bolsonaro reconhece que a promessa de proteção das Forças Armadas não se concretizou, e os golpistas, que depredaram prédios dos Três Poderes, enfrentaram a prisão. Para ele, os golpistas só agiram porque tinham a promessa de que seriam protegidos pelos militares. Desta vez, no governo Lula, esta postura é vista como altamente improvável e afasta ainda mais o risco de uma nova tentativa de golpe.

