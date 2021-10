Pediatras condenam Bolsonaro por foto com criança vestida de militar

Apoie o 247

247 - A atitude de Jair Bolsonaro, que posou para fotos em evento em Belo Horizonte (MG) com uma criança fardada e que segurava uma arma de brinquedo, foi condenada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em nota emitida nesta sexta-feira (1).

No evento, nesta quinta-feira (30), o chefe de governo, entusiasta do armamento, declarou: "Eu estou com quase 70 anos. Quando eu era moleque, eu brincava com isso: arma, flecha, estilingue. Assim foi criada a minha geração e crescemos homens, fortes, sadios e trabalhadores".

Os pediatras afirmam que arma não é brinquedo. “Não se trata de uma discussão ideológica ou sobre a liberdade da posse, ou não, de arma pelos adultos. O que está em jogo é a vida e a integridade física e emocional de milhares de crianças e adolescentes. Por isso, os pediatras conclamam as autoridades para uma profunda reflexão sobre os efeitos destas ações de mídia e de marketing, que devem se basear na legislação e na ética, e nunca serem maiores que o compromisso com a dignidade da população brasileira”, diz a nota.

Os médicos invocam o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “A Sociedade Brasileira de Pediatria reitera a importância de a população, em especial autoridades e personalidades públicas, respeitarem a legislação que exige a proteção dos direitos dessa faixa etária". (Com informações da Veja).

