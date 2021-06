"Perdemos o Peru", diz Bolsonaro sobre provável vitória de Castillo

O candidato Pedro Castillo, de esquerda, lidera a apuração dos votos da eleição presidencial do Peru. “Voltou, ao que tudo indica, falta 1% de apuração lá, só um milagre para reverter, vai reassumir um cara do Foro de São Paulo”, continuou edit

247 - Diante da provável vitória do candidato Pedro Castillo, de esquerda, na eleição presidencial do Peru, Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 9, que “perdemos” o país. Castillo lidera a apuração dos votos da eleição - quase todas as urnas já foram apuradas.

Por isso, Bolsonaro disse que só um "milagre" impede a vitória de Castillo. Ele ainda disse que o peruano seria vinculado ao Foro de São Paulo. Neste sentido, o fascista criticou a eleição para a Assembleia Constituinte no Chile, que deu maioria para independentes e esquerdistas, e atacou novamente os governos da Argentina e da Venezuela.

“Perdemos agora o Peru. Voltou, ao que tudo indica, falta 1% de apuração lá, só um milagre para reverter, vai reassumir um cara do Foro de São Paulo. Olha a nova Constituinte do Chile” discursou Bolsonaro, durante culto em Anápolis (GO).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.