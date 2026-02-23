Perita que considerou autêntico vídeo falso contra padre Julio Lancellotti entra para o MBL

247 - A perita criminal Jacqueline Tirotti, conhecida por ter analisado o vídeo com suposto conteúdo sexual atribuído ao padre Julio Lancellotti, oficializou sua filiação ao partido Missão, legenda recém-criada pelo Movimento Brasil Livre (MBL), informa a Folha de São Paulo.

Tirotti pretende disputar uma vaga de deputada distrital em Brasília nas próximas eleições. O caso envolvendo o religioso veio a público em 2024 e ganhou forte repercussão política, sendo explorado por lideranças da direita, inclusive integrantes do próprio MBL.

À época, a perita concedeu entrevistas nas quais sustentou que as imagens divulgadas eram autênticas. Outras análises técnicas, no entanto, apontaram que o conteúdo seria falso. O padre Julio Lancellotti negou reiteradamente a existência de qualquer material de teor sexual e afirmou ter sido alvo de uma armação.

A Arquidiocese de São Paulo abriu investigação interna para apurar o episódio, mas decidiu arquivar o procedimento após não ter “confirmado a verossimilhança” das imagens.

Em publicação em rede social, Jacqueline Tirotti comentou a decisão de ingressar na política e revelou ter hesitado antes de aceitar o convite do Missão. “Fiquei com medo, pois vivo de perícias e essa exposição pode me levar a perder a simpatia de muitos. Meu coração falou mais alto e eu tomei coragem para assumir mais esta missão. É com muita honra que eu anuncio minha pré-candidatura”, declarou.

A perita também esteve envolvida em outras controvérsias de grande repercussão nacional. No ano passado, ela afirmou que a assinatura de um dirigente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em ata que confirmou a eleição do então presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, havia sido falsificada.