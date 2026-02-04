Após veto da Arquidiocese de SP a transmissão de missas, papa Leão 14 envia rosário a padre Júlio Lancellotti

247 - O papa Leão 14 enviou ao padre Júlio Lancellotti um rosário com a medalha oficial do seu papado. O presente foi encaminhado por meio do advogado Raphael Costa, que teve uma audiência com o pontífice no Vaticano no fim de semana, em eventos comemorativos aos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. Durante o encontro, Costa entregou ao papa uma carta escrita pelo pároco brasileiro. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

No fim do ano passado, o cardeal arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, determinou que padre Júlio deixasse de transmitir missas ao vivo e suspendeu suas atividades nas redes sociais. A Arquidiocese de São Paulo também ordenou a realização de uma auditoria financeira na paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, liderada pelo religioso há 40 anos.

Advogado relata trabalho social do padre ao pontífice

Raphael Costa é amigo pessoal do padre Júlio Lancellotti e relatou que, ao entregar a carta, fez um breve relato sobre o trabalho social desenvolvido pelo religioso na Pastoral do Povo da Rua. "Na hora de entregar, eu fiz um breve relato de todo o trabalho social realizado pelo padre Júlio na Pastoral do Povo da Rua. O papa disse que já tinha ouvido falar da atuação do pároco e me pediu para encaminhar o rosário para ele", afirmou o advogado.

Procurado, padre Júlio Lancellotti informou que não irá divulgar o conteúdo da carta enviada ao papa por se tratar, segundo ele, de uma correspondência pessoal. O religioso afirmou ainda que se surpreendeu com o que classificou como um "gesto de atenção" do pontífice. "É uma praxe do papa entregar um rosário para quem o visita. O que não esperava é que enviasse um pra mim também", disse o padre.

Entrega do presente deve ocorrer nos próximos dias

Até o momento, padre Júlio ainda não recebeu o rosário. Raphael Costa retornou ao Rio de Janeiro, onde reside, na terça-feira (3), e afirmou que pretende fazer a entrega o mais breve possível. Em 2015, padre Júlio já havia recebido um objeto pessoal do papa Francisco, que enviou ao religioso o próprio solidéu, também por intermédio de um amigo.

"Eu tinha enviado para ele fotos e presentes da população de rua [que atendemos aqui], o papa pegou terços, medalhinhas e santinhos para nos enviar. Mas ele disse que queria mandar algo dele, algo que fosse pessoal. E pegou o solidéu e disse: 'Leve para o padre Júlio e entrega para ele como um gesto de carinho. Quem tocar ele [o solidéu] está apertando a minha mão'", relembrou o padre em entrevista concedida no ano passado.