Papa Leão 14 diz que civis na Ucrânia estão sofrendo e pede fim da guerra

MILÃO, 25 Jan (Reuters) - O papa Leão 14 disse neste domingo que os contínuos ataques russos contra a Ucrânia estão deixando os civis do país expostos ao frio do inverno, e pediu o fim do conflito.

"As hostilidades prolongadas... têm implicações cada vez mais sérias para os civis", disse o papa após sua oração semanal do Angelus.

"Peço a todos que intensifiquem seus esforços para acabar com essa guerra", acrescentou.