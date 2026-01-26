TV 247 logo
      Papa Leão 14 diz que civis na Ucrânia estão sofrendo e pede fim da guerra

      "Peço a todos que intensifiquem seus esforços para acabar com essa guerra", acrescentou

      Papa Leão 14 faz a oração do Angelus da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano 06/01/2026 REUTERS/Yara Nardi (Foto: Reuters)

      MILÃO, 25 Jan (Reuters) - O papa Leão 14 disse neste domingo que os contínuos ataques russos contra a Ucrânia estão deixando os civis do país expostos ao frio do inverno, e pediu o fim do conflito.

      "As hostilidades prolongadas... têm implicações cada vez mais sérias para os civis", disse o papa após sua oração semanal do Angelus.

      "Peço a todos que intensifiquem seus esforços para acabar com essa guerra", acrescentou.

