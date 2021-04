Pesquisa mostra Lula à frente de Bolsonaro no Rio de Janeiro

Pesquisa Ipesp aponta que o ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro por uma diferença de 5%, caso as eleições fossem realizadas hoje. Na capital, a diferença em favor de Lula é ainda maior, chegando a 11% edit

247 - Uma pesquisa realizada pelo Ipesp, divulgada nesta segunda-feira (12) pelo site Agenda do Poder, aponta que, no Rio de Janeiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria Jair Bolsonaro por uma diferença de 5%, caso as eleições fossem realizadas hoje. Segundo o levantamento, que não foi registrado junto aos órgão eleitorais, a diferença é ainda maior na capital fluminense, chegando a 11% em favor de Lula.

Na região metropolitana do Rio, que engloba a Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, Lula também fica à frente de Bolsonaro, mas a diferença cai para apenas 4%.

Na quinta-feira da semana passada (8), uma outra pesquisa realizada pelo Ipespe, revelou que o ex-presidente Lula e Bolsonaro se encontravam numericamente empatados com 27% das intenções de voto dos eleitores de São Paulo em simulação do primeiro turno. Já no segundo turno, Lula foi o único dos candidatos listados que venceria Bolsonaro, com 42% contra 38%.

