Pesquisa registra forte alta na aprovação do presidente Lula

247 - Novo levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (28), apontou um forte recuo entre os que desaprovam (49,2%) a administração federal, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (- 4,4 pontos percentuais).

O percentual dos que aprovam o governo Lula (47,9%) foi o mais alto desde janeiro de 2024 (+ 5 pontos percentuais em dois meses).

Os respondentes opinaram da seguinte forma a respeito de suas avaliações do governo do presidente Lula:

Ótima: 13,8%

Boa: 21,5%

Regular: 22,3%

Ruim: 7,6%

Péssima: 33,5%

Não sabe/Não opinou: 1,3%

O levantamento ouviu 2.020 pessoas ao redor do Brasil, entre os dias 21 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos e nível de confiança é de 95%.