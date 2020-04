Petra Costa rebate Bolsonaro: “ele não é coveiro, está mais próximo da figura do serial killer”

Petra Costa, indicada ao Oscar 2020 de melhor documentário, rebateu Jair Bolsonaro que disse que não "era coveiro" para saber o número de mortos pela Covid-19. "Ser coveiro é uma profissão digna", postou no Twitter. Para ela, “Bolsonaro está mais próximo da figura do serial killer” edit

247 - A cineasta Petra Costa, indicada ao Oscar 2020 de melhor documentário, por “Democracia em Vertigem”, rebateu Jair Bolsonaro, que nesta segunda-feira (20), ao ser indagado sobre o número de mortes no Brasil devido à Covid-19, disse que “não é coveiro”. “Ele não é coveiro. Ser coveiro é uma profissão digna; são trabalhadores que estão junto às famílias na hora mais triste: a de enterrar seus mortos”, postou Petra no Twitter.

Ela escreveu, ainda, que os coveiros não têm culpa pela pandemia e que “Bolsonaro está mais próximo da figura do serial killer”. A declaração de Bolsonaro foi feita na portaria do Palácio da Alvorada, durante uma conversa com jornalistas e apoiadores.

Confira a postagem de Petra Costa sobre o assunto.

O presidente tem razão: ele não é coveiro. Ser coveiro é uma profissão digna; são trabalhadores que estão junto às famílias na hora mais triste: a de enterrar seus mortos. Não têm culpa, não tinham como evitar que morressem. Bolsonaro está mais próximo da figura do serial killer. — Petra Costa (@petracostal) April 21, 2020

