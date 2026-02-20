Petrobras inicia preparativos para retomar perfuração na Margem Equatorial

247 - A Petrobras informou que ainda não retomou a perfuração do poço Morpho, localizado na Margem Equatorial brasileira, embora a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) tenha autorizado a continuidade das atividades no último dia 4. A estatal afirmou que está em fase de mobilização para reiniciar a operação.

Em nota, a companhia detalhou as medidas adotadas após a liberação da agência reguladora. “A Petrobras iniciou os preparativos para a retomada das operações no poço Morpho, na Margem Equatorial, vinculada ao atendimento das recomendações da ANP e após prestar todos os esclarecimentos solicitados pela agência reguladora”, informou.

A empresa também reforçou que atua dentro das normas vigentes. “A Petrobras atua em plena conformidade com os requisitos regulatórios vigentes, prestando todos os esclarecimentos devidos aos órgãos competentes e atendendo rigorosamente a todas as demandas dos referidos órgãos”, acrescentou.

As atividades no poço foram suspensas após o vazamento de um fluido de perfuração que, segundo a estatal, não oferece risco ao meio ambiente. A interrupção ocorreu depois do início da exploração, em outubro do ano passado, e durou cerca de um mês, afetando o cronograma originalmente traçado.

A previsão inicial era que os trabalhos fossem concluídos em cinco meses, com término estimado para março. Com a paralisação, o planejamento foi impactado.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou multa de R$ 2,5 milhões à Petrobras pelo vazamento. A companhia deverá recorrer da penalidade.